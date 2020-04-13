الكاس: 90 % من عائلتي زمالكاوية وهذا الهدف لن أنساه

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه عاش فترات مثالية داخل أسوار نادي الزمالك، مشيرا الى أنه النادي الذي يعشقه منذ الطفولة لانه تربى في بعائلة تميل للفريق الأبيض.

أكد أحمد الكاس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه عاش فترات مثالية داخل أسوار نادي الزمالك، مشيرا الى أنه النادي الذي يعشقه منذ الطفولة لانه تربى في بعائلة تميل للفريق الأبيض.