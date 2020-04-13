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الكاس: 90 % من عائلتي زمالكاوية وهذا الهدف لن أنساه

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد أحمد الكاس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه عاش فترات مثالية داخل أسوار نادي الزمالك، مشيرا الى أنه النادي الذي يعشقه منذ الطفولة لانه تربى في بعائلة تميل للفريق الأبيض.

وقال الكاس تصريحات تلفزيونية على شاشة قناة الزمالك: هدفي مع الزمالك في مرمى المحلة هو الأصعب ومن الصعب نيسيان هذا الهدف و نجحت في التسجيل فور نزولي للملعب خلال الربع ساعة الأخيرة وتمثلت أهميته في دور الهدف لاستمرار الزمالك على المنافسة على اللقب.

وأضاف: 90 % من عائلتي زمالكاوية ومباراة الزمالك كانت لها طقوس خاصة في بيتنا وورثت هذا الحب عن أبي العاشق للون الأبيض ولكرة القدم بشكل عام.

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