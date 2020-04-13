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رسالة خاصة من ميسي للفريق الطبي على مستوى العالم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:57 ص
ميسي
ميسي
وكالات
حرص الدولي الأرجنتيني لونيل ميسي على تقديم شكر خاص للفريق الطبي على مستوى العالم، وأشاد خلال رسالته بالمجهود الذي يقدمه كل فرد في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشر النجم الارجنتيني عبر حسابه على تويتر قائلاً: "انتهى لأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة وأود أن أرسل لهم بالغ شكري على العمل الذين يقومون به". 


وأضاف"أبطال غير معلومين يتحملون أيام وليالي طويلة بعيداً عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا، ولاستمرارهم في التزامهم الشريف في العناية بالنساء الحوامل والحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والشباب".

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