عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

أعلنت لوجين شومان، ابنة الممثل الهارب في الخارج محمد شومان، تبرأها منه بعد مناشده السلطات الإفراج عن ابنه، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها: "إنت بتناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرتك اللى بيموتوا بالبطئ اللي هو أنا وأخويا.. إحنا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة إحنا مالناش صلة بيك وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين".





وأضافت: "ابنك اللى بتناشد السلطات عشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته.. وهيا رب أسرتنا".





وقالت لوالدها: " مالكش دعوة بينا وما تدخلش أرجوك.. ولو عايز تعمل نفسك أب انزل اعمل ده بنفسك مش تبقى قاعد في بلد تانية وبتعمل دور الأب".





وتابعت: "حاولنا نشيل اسمه من البطاقة علشان نتبرأ منه مش عارفين"، مناشدة السلطات بمساعدتهم في حذف اسمه من بطاقات الرقم القومي".











