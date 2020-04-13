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تعرف على أماكن صرف منحة الـ500 جنيه بمحافظة القاهرة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة التى تبدأ اليوم الاثنين وتستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة مع تقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة خصصت عددا من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة في الأماكن التي يوجد بها تكدس كما تم تخصيص مدرستي الفردوس الابتدائية والحسين الإعدادية بحي وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

وأشار، إلى أن المواطن المستحق عليه ألا يتوجه إلى مكتب البريد إلا بعد أن تصله رسالة نصية علي رقم الهاتف المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف. 

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، ومنع تكدس المواطنين حفاظا علي سلامتهم مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

توزيع ١٠٠٠ كرتونة غذائية على أسر العمالة المنتظمة

والتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور راندا رزق استشاري المسئولية الاجتماعية بمؤسسة حياة للتنمية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة اليوم بالتعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الإجتماعي بتوزيع ١٠٠٠ كرتونة تموينية تحوي السلع الاساسية على اسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الازمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث.


وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليةلتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ورعاية الاسر المتضررة منه، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين الغير قادرين.


وأضاف محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد توفير الدعم لعدد كبير من الأسر خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني.

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية للعقار رقم ٤ بشارع الفيومي بحي حدائق القبة، حيث سيتم إزالة الأربعة ادوار العلوية لحصول مالك العقار على ترخيص بناء أرضي و٣ أدوار ولكنه قام ببناء ٨ طوابق بدون ترخيص.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة على مدار الساعة للتصدي لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما حذر المحافظ كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حياله على الفور، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء والجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللأزمة من ارتداء جميع العاملين بالقطاعات الخدمية والعاملين بالمواقع الميدانية وبالمشروعات المختلفة التي تجرى على أرض المحافظة التي تتطلب تواجد العاملين في الشارع على مدار اليوم للكمامات الواقية والحد من التجمعات المزدحمة في مواقع العمل المختلفة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن جميع المواطنين والعاملين واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم واتساقا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

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