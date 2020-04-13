ثنائي جزائري صانع للأزمات على الأراضي السعوديه.. أحدهما مرشح للأهلي

عرف هذا الثنائي الجزائري بصناعة الأزمات وخلق العديد من المشاكل لأنديتهم منذ أول خطوة في الدوري السعودي للمحترفين.

الثنائي هو يوسف بلايلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة والذي انتقل إلى الراقي في الصيف الماضي قادما من نادي الترجي الرياضي التونسي، لعب 18 لقاء وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

بلايلي قبل انضمامه للأهلي افتعل العديد من المشاكل والأزمات مع ناديه السابق أنجيه الفرنسي الذي لعب له في الفترة من 2017 حتى 2018.





مشاكل بلايلي بدأت بعد انضمامه إلى الأهلي السعودي بوقت قليل، إذ اعترض بشكل غير لائق في مباراة فريقه أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين، به أن قرر المدرب صالح المحمدي تبديله في الدقيقة 66، وقامت إدارة الأهلي بحل الأزمة وتقدم اللاعب بالاعتذار.





وتكرر الأمر بعدها بأيام قليلة في مباراة الاتحاد لنفس السبب ولكن هذه المرة مع مدرب الأهلي السويسري كريستيان جروس حيث رفض مصافحته، لم تتوقف المشاكل حد المدربين، وإنما قام ببصق لاعب الجندل بشكل متعمد في مباراة فريقه في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي كان لها صدا كبير.





وفي نهاية الأمر افتعل الجزائري يوسف بلايلي مع إدارة الأهلي وقام باعطائم مهلة حتى الـ10 من شهر أبريل الجاري لدفع شهرين متأخرين، وهو ما قامت به إدارة الأهلي تفاديا للمشاكل نظراً لأن اللاعب هدد بمغادرة النادي وفسخ التعاقد، لتنتهي أزمة البلايلي مع الأهلي.





وننقل للفصل الثاني من قصتنا، وهو جمال بلعمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، والذي خلق العديد من المشاكل مع ناديه منذ انضمامه.





في صيف 2016 انضم اللاعب إلى صفوف نادي الشباب لمدة عامين، بعدها بمدة قليلة في عام 2017 رفض دخول تدريبات فريقه، مطالبًا الإدارة بتحسين عقده وهدَّد بالرحيل، وفي 2018 جددت الإدارة عقده لمدة 3 أعوام.





أما عام 2019 فقد شهد له العديد من الأزمات، حيث أنه بعدما عاد من إصابته التي تعرض لها في شهر أغسطس، غاب عن التدريبات الجماعية من دون عذر مسبق، وقام بحذف اسم نادي الشباب من صندوق الوصف لديه في "إنستجرام"، واستمر غيابه لمدة طويلة، مما جعل التقارير الصحفية تكتب "بلعمري خارج الشباب"، ولكنه عاد إلى المشاركة في التدريبات وتقدم بالاعتذار للنادي واللاعبين.





وجاءت آخر أزماته في الشهر الجاري، بعدما قام بنشر رسائل مثيرة على "إنستجرام" كشفت عن وجود أزمة بينه وبين الإدارة، ومن ضمنها "تخيل يجبرونك على تصاريح معينة وإلا ينخصم منك"، حتى قامت الإدارة الشبابية بخصم 40% من مرتبه مما وتر الأمور أكثر، ولم يكشف عن أي تطورات أخرى حتى الآن.





وقد خاض المدافع الجزائري جمال بلعمري 73 مباراة مع الشباب منذ انضمامه، وسجل هدف وصنع هدفين، وفي الموسم الحالي فقط خاض 9 لقاءات.





جدير بالذكر أن عدد من التقارير الصحفية ربطت إسم جناج أهلي جدة يوسف بلايلي بالنادي الأهلي في الصيف المقبل، نظرا لأن رمضان صبحي بات قريباً من مغادرة القلعة الحمراء.