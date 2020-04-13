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الجنايني: توليت قيادة الجبلاية لخدمة بلدي.. نعمل لمصلحة البلد فقط

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:56 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
احمد فاوي
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السبب وراء قبول مهمته.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"تولي مهمة رئاسة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل خدمة بلدي وتطوير الاتحاد والمكان الذي أتواجد فيه".

وتابع :"قررت من اليوم الأول اتخاذ بعض القرارات فهناك من سيستفيد منها ومن سيتضرر، لكني كنت متأكد بأني لن أفعل إلا الصواب".

وأشار :"التاريخ سيحكم على أداء اللجنة الخماسية، أراهن على تاريخي وشخصيتي والذي لم أرى فيه إلا كل نجاح ولم تتواجد أي إخفاقات".

وأوضح :"المهمة صعبة بكل تأكيد لكن الحمد لله نحن قادرون وجاهزون لها".

وأتم:"حضرت من أجل استكمال ما فعله الأخرون وهو زملاء أفاضل ولكل شخص أسلوبه وطريقته".

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