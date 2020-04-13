الجنايني: توليت قيادة الجبلاية لخدمة بلدي.. نعمل لمصلحة البلد فقط

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري السبب وراء قبول مهمته.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"تولي مهمة رئاسة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة من أجل خدمة بلدي وتطوير الاتحاد والمكان الذي أتواجد فيه".





وتابع :"قررت من اليوم الأول اتخاذ بعض القرارات فهناك من سيستفيد منها ومن سيتضرر، لكني كنت متأكد بأني لن أفعل إلا الصواب".





وأشار :"التاريخ سيحكم على أداء اللجنة الخماسية، أراهن على تاريخي وشخصيتي والذي لم أرى فيه إلا كل نجاح ولم تتواجد أي إخفاقات".





وأوضح :"المهمة صعبة بكل تأكيد لكن الحمد لله نحن قادرون وجاهزون لها".



