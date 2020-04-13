في الدوري البيروفي.. فريق ينهي عقود جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تعاني جميع فرق ودوريات العالم في الوقت الراهن من الأزمة العالمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى الى إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم ووقف وـجيل كافة الفالعليات الرياضية.





وتحاول الأندية والفرق إيجاد حلول للأزمة التي تعيشها الرياضة من خلال تقليل النفقات لحين عودة الأنشطة والدوريات من جديد، وفي حالة هى الأولى من نوعها قام فريق ديبورتيفو كوبسول أحد فرق دوري الدرجة الثانية في بيرو، بتسريح جميع اللاعبين بمن فيهم الجهاز الفني وأرجح ذلك لعدم قدرة الادراة علي دفع مستخقات اللاعبين والجهاز الفني.





وأحدث القرار الذي وصف بالمتطرف ضجة كبيرة من قبل اللاعبين، والذين طالبوا بحلول أخرى منها، تخفيض مترباتهم كما فعلت معظم فرق العالم.



