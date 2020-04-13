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الجنايني: هاني أبو ريدة لم يتدخل في وضع بنود لائحة النظام الأساسي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:14 ص
ابوريده
ابوريده
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، إن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لم يتدخل في وضع بنود لائحة النظام الأساسي للجبلاية. 

وتابع الجنايني في تصريحات تلفزيونية إنه يرتبط بعلاقة مميزة وأخوية مع هاني أبو ريدة ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في وضع بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد. 

وأشار إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ايضا لم يتدخل في وضع اللائحة ولم تعرض عليه، ولكن سيتم عرض اللائحة عليه بعد الانتهاء منها حتي تكون متطابقة مع قوانين الدولة المصرية.

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