6 فنانون وفنانات شباب تألقوا في الدراما.. تعرف عليهم وعلى أبزر أعمالهم







1- هاجر أحمد

الفنانة الشابة الجميلة التي تمتاز بخفة الدم والبراءة بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "ألف سلامة" الذي تدور أحداثه في اطار من الدراما الكوميدية، ثم قدمت العديد من الأعمال الفنية والتي تميزت في تجسيدها ببراعة منها كيد الحموات، نوايا بريئة، المغني، هذا المساء، الرحلة، ربع رومي، كإنه إمبارح، نسر الصعيد، شهر عسل، نصيبي وقسمتك، هوجان، حدوتة مرة، كارمن، كوكب أخر، الأخ الكبير.



والأن يعرض لها الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، والتي تقوم فيه بتجسيد شخصية عائشة والشهيرة ب "اش" والتي تعشق السيارات بشدة وتعرف وسط أصدقائها "برجل الشلة"، ولكنها نالت حب الجمهور لشخصيتها بشكل كبير ومن أبرز التعليقات التي جائتها تعليق أحدهم قائلا: "شجعتينا ندرس ميكانيكا".



2- كريم العمري

فنان موهوب تألق في جميع الأعمال التي شارك بها رغم تخرجه من الكلية الجوية الا انه أتبع حلمه وأمن بموهبته وخاض المجال الفني وخطف قلوب الملايين بجمال فنه وأعماله.



بدأ رحلته الفنية من خلال تجسيده شخصية "ايهاب" في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ثم قدم الأعمال العديدة منها لدينا أقوال أخرى مع الفنانة يسرا، الزوجة 18، ختم النمر الذي جسد به شخصية الرائد "خالد" ببراعة واتقان.



ويعرض له حاليا مسلسل "حكايات بنات ج4" والذي يقوم فيه بتجسيد شخصية مروان الذي لديه أسرة وابنة تدعى "سيليا"، ودائما على خلافات مع زوجته بسبب المشكلات المستمرة بينها وبين والدته.



3- أحمد كرارة

فنان متألق بأعماله ويحقق نجاحا في أي شئ يخوض به، حيث بدأ كموديل في كليب "أه منك" للفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، ثم قرر الخوض الى العمل الفني ومع هذا القرار أكتسب الجمهور نجما ساطعا بدأ أولى أعماله الفنية في عام 2014 من خلال مشاركته في مسلسل ''فرصة ثانية"، ثم قدم العديد من الأعمال المتميزة منها من الجاني، بالحجم العائلي مع الفنان يحيى الفخراني، فوق السحاب، بلا دليل، ابن أصول، حكايات بنات ج4.



وسوف يطل علينا بفنه الراقي في هذا السباق الرمضاني المقبل في العديد من الأعمال الفنية منها القمر أخر الدنيا، حب عمري.



4- أحمد خالد صالح

الفنان المتألق الذي حقق بالفعل مقولة "اللي خلف مامتش"، فهو نجل الفنان العظيم الراحل "خالد صالح''، وقد ورث عنه التميز والابداع كما انه كسب قلوب الجماهير مثلما خطف والده الملايين من قبل.



وبدأ رحلته الفنية بالإبداع في تجسيد شخصية "يوسف" من خلال مشاركته بمسلسل "30 يوم"، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الأخرى منها تراب الماس، نسر الصعيد، الفيل الأزرق ج 2، قابيل، أبو جبل، زودياك، الأنسة فرح، في كل أسبوع يوم جمعة، شريط 6.



وسوف يخوض موسم رمضان 2020 بالمشاركة في مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال والذي يجسد فيه شخصية "الشيخ مبروك هلال"، ومن أبرز التعليقات التي جائته عند نشره لبوستر هذا المسلسل تعليق أحدهما قائلا: "واثقين من نجاحك يا فنان وهتابع المسلسل مخصوص عشان انت فيه بالتوفيق يا محترم يا ابن الغالي".



5- سارة الشامي

فنانة تميزت بجمالها الفني على الشاشة ومتقنة لأدوارها بشدة وأبدعت في هذا المجال منذ أن أطلت على جمهورها في أول عمل لها من خلال مشاركتها في عام 2012 في مسلسل "شربات لوز" مع الفنانة يسرا، وقدمت العديد من الأعمال الأخرى منها الأب الروحي، كلبش، حرب كرموز، رحيم، أنا شيري دوت كوم.



وسوف تطل على جمهورها بإطلالتها التي تميزها بمشاركتها في المسلسل الرمضاني "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري.



6- كارولين عزمي

الرقيقة المتألقة كما يلقبها جمهورها عاشقة للفن وتمتاز بتألقها الدائم في جميع ما ينسب اليها، قدمت العديد من الأعمال المسرحية ثم خاضت للمشاركة في الأعمال الفنية وقدمت العديد منها مشاركتها في مسلسل "رمضان كريم" والذي جسدت فيه شخصية "مريم" وقامت بتجسيد أدائها بطريقة مبدعة وكسبت الأنظار اليها، ثم قدمت العديد من الأعمال الأخرى أبرزها شخصية "هاجر'' في مسلسل "أبو العروسة" والتي استطاعت ان تجسد بها حال كل طالب بالثانوية العامة وسط الدفئ الأسري، وتألقت في مشهد دورها مع يوسف في الجامعة ومن شدة مهارتها لتأديته أبكت العديد على ما فعلته به، وأبدعت في تجسيد دور "جميلة" الابنة الهادية التي كسبت قلب والدتها رغم تخليها عنها وعن باقي أخواتها في مسلسل "حدوتة مرة".



ويعرض لها حاليا مسلسل "قوت القلوب'' للفنانة ماجدة زكي والذي تجسد به شخصية "جنة".



وتعيش حالة من النشاط الفني حاليا، حيث انها سوف تخوض هذا السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز.









تألق عدد من الفنانون الشباب واستطاعوا كسب قلوب الملايين منذ بداية عملهم بالمجال الفني وحققوا نجاحات عديدة في تجسيد أدوارهم في الدراما.ويسلط "الفجر الفني" الضوء على هؤلاء النجوم الشباب.