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مفاجأة.. تصرف جديد من سانشو يؤكد انضمامه لمانشستر يونايتد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطور جديد في صفقة انتقال جادون سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث علق احد الاشخاص في بث مباشر للاعب بروسيا دورتموند جادون سانشو على الانستجرام قائلا :" اشرب الماء أن كنت سوف تنضم إلى مانشستر يونايتد".

وحرص سانشو على تناول الماء بعد هذا التعليق مما أثار سعادة جماهير مانشستر يونايتد في البث المباشر.

يذكر أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أبلغ إدارة النادي بضرورة ضم لاعب بوروسيا دورتموند هذا الصيف لتدعيم هجوم الفريق.

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