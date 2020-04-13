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خطوة جديدة من الاتحاد الإنجليزي لاستكمال البريميرليج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الفترة الحالية اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية من أجل استكمال بطولة البريميرليج هذا الموسم في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وكان قد استبعد الاتحاد الإنجليزي استكمال البطولة قبل شهر يونيو القادم، ولكن اقترح إقامة المباريات المتبقية في البريميرليج خلال 55 يوما فقط.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏تايمز، إن الاتحاد الانجليزي عرض ملعب ويمبلي ومركز سان جورج بارك الرياضي للمساعدة في إنهاء الموسم الحالي من البريميرليج.

وتعد الخطة المفضلة لدى الاتحاد هي أن يتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة عندما تستأنف المسابقات للحد من انتشار فايروس كورونا أيضاً.

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