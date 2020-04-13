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الجنايني: لائحة اتحاد الكرة تحكم وليس الأهلي والزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، ان اتحاد الكرة يطبق اللائحة على الجميع دون النظر إلى ألوان القمصان. 

وتابع الجنايني في تصريحات تلفزيونية، ان لائحة اتحاد الكرة هي التي تحكم وتدير وليس الأهلي والزمالك. 

وقال إن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد برئاسة المستشار سيد بنداري وهو مستشار جليل تتخذ القرارات ولا يمكن التدخل في عمله أو توجيهه لصالح الأهلي أو الزمالك.

وشدد الجنايني على أنه لا يلتفت للانتقادات ويطبق القانون اللائحة على الجميع لصالح الكرة المصرية وليس لصالح أندية بعينها.

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