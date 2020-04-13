لافته طيبة من يورينتي تضامناً مع أزمة فيروس كورونا

أعلن ماركوس يورينتي لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، عرض القميص الذي أحرز به هدفين في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال إفريقيا، وصعد بهما فريقه أتلتيكو مدريد إلى ربع نهائي البطولة في مزاد عام.













وقامت رابطة الدوري الإسباني لكرة السلة بنتظيم المزاد وتم بيع القميص مقابل 8 آلاف و100 يورو، في مزاد تضامني، بهدف جمع تبرعات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).









يذكر أن فريق قد ودع دوري الابطال بعد هزيمته (1-0) ذهابا في مدريد، والهزيمة على أرضهم (3-2) بعد التمديد.