بيع مخطوطة يتيمة عليها كلمات أغنية حزينة لـ"بيتلز" بنحو مليون دولار

بيعت ورقة يتيمة كتب عليها الملحن، بول ماكارتني، كلمات أغنية "هاي جود" عام 1968، وقدمها لمغني الروك الشهير جون لينون قائد فرقة "بيتلز" الموسيقية، بقيمة 910 آلاف دولار.

وتم بيع هذه الورقة بمزاد علني، في الذكرى الخمسين لتفكك الفرقة البريطانية الشهيرة التي ملأت العالم طربا في سبعينات القرن الماضي.





ويتجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت دار "غوليينز أوكشينز" ومقرها في كاليفورنيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.



