Advertisements
بيع مخطوطة يتيمة عليها كلمات أغنية حزينة لـ"بيتلز" بنحو مليون دولار
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:14 ص
وكالات
بيعت ورقة يتيمة كتب عليها الملحن، بول ماكارتني، كلمات أغنية "هاي جود" عام 1968، وقدمها لمغني الروك الشهير جون لينون قائد فرقة "بيتلز" الموسيقية، بقيمة 910 آلاف دولار.
وتم بيع هذه الورقة بمزاد علني، في الذكرى الخمسين لتفكك الفرقة البريطانية الشهيرة التي ملأت العالم طربا في سبعينات القرن الماضي.
ويتجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت دار "غوليينز أوكشينز" ومقرها في كاليفورنيا، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة من آلات غيتار وأسطوانات نادرة وقطع تحمل تواقيع أفرادها بعد مرور خمسين سنة على انفصال أفرادها وتفرقهم.