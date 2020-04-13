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الجنايني: وعدنا فأوفينا في تطبيق الفار.. وأشكر فضل والعطار

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:24 ص
تطبيق الفار
تطبيق الفار
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري إن اللجنة وعدت بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري الممتاز.

وتابع الجنايني في تصريحات تلفزيونية إن اللجنة وعدت منذ أول يوم بتطبيق تقنية الفيديو، وبالفعل وعدنا وأوفينا وطبقنا تقنية الفار في فترة زمنية قصيرة جدا.

وشدد على أن تصريحاتهم في بداية تولي المسؤولية بتطبيق تقنية الفيديو بسخرية، ولكن بعد فترة قصيرة استطعنا الرد عليهم بالعمل والتنفيذ. 

وأشار الجنايني إلى أنه يتوجه بالشكر لمحمد فضل عضو اللجنة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد على إنجاز تطبيق تقنية الفار.

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