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"الكاف" يكشف عن موقف كأس الأمم الإفريقية القادمة من التأجيل
الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:40 ص
الفجر الرياضي
أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن الاتحاد لم يحسم موقف أقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعدها أو تأجيلها في حال استمرار وباء كورونا لفترة أطول.
وقال خلال تصريحات تلفيزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: بطولة كأس الأمم حتى الآن في موعدها بشهري يناير وفبراير، ولكن إذا لم نتمكن من استكمال التصفيات المؤهلة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سنضطر للأسف لتأجيلها".
وأضاف:إقامة النسخة القادمة من البطولة في فصل الشتاء قرار استثنائي، وذلك بناء على رغبة المسؤولين في الكاميرون بسبب الظروف المناخية، ولكن البطولة ستعود في النسخ القادمة لتقام في فصل الصيف، وسيتم الأخذ في الاعتبار مستقبلا أن تكون الأفضلية للدول التي يمكنها استضافة البطولة في فصل الصيف".
يذكر أن مصر قد استضافت النسخة الماضية وكانت أول نسخة لكأس الأمم تقام في فصل الصيف بمشاركة 24 منتخبا العام الماضي والتي توج بها المنتخب الجزائري على حساب السنغال في المباراة النهائية.