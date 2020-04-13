"الكاف" يكشف عن موقف كأس الأمم الإفريقية القادمة من التأجيل

أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن الاتحاد لم يحسم موقف أقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعدها أو تأجيلها في حال استمرار وباء كورونا لفترة أطول.

أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، أن الاتحاد لم يحسم موقف أقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في موعدها أو تأجيلها في حال استمرار وباء كورونا لفترة أطول.

وقال خلال تصريحات تلفيزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: بطولة كأس الأمم حتى الآن في موعدها بشهري يناير وفبراير، ولكن إذا لم نتمكن من استكمال التصفيات المؤهلة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سنضطر للأسف لتأجيلها".

وقال خلال تصريحات تلفيزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: بطولة كأس الأمم حتى الآن في موعدها بشهري يناير وفبراير، ولكن إذا لم نتمكن من استكمال التصفيات المؤهلة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، سنضطر للأسف لتأجيلها".