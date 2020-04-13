الجنايني: "هعمل الصح" وانتمائي للزمالك لا يتحكم في قراراتي

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لادارة الكرة المصرية، ان انتماءه لنادي الزمالك لا يتحكم ولا يسيطر على عمله بالجبلاية.





وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية أنه لا يلتفت للانتقادات ويواصل العمل لخدمة الكرة المصرية، قائلا: "هعمل الصح ولن ألتفت للانتقادات".





وتابع أن انتماءه للزمالك مع أصدقائه فقط ولكن ليس في عمله وإدارته للكرة المصرية، ولا يتحكم انتمائي للزمالك في قرارات الاتحاد.





وشدد على أن كل رؤساء اتحاد الكرة ينتمون للأهلي والزمالك، لأنهم كبيرا الكرة المصرية، فمن الطبيعي أن ينتمني العضو أو الرئيس للقطبين ولكن انتماءه لا يؤثر على قراراته.