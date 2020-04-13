Advertisements

الجنايني: "هعمل الصح" وانتمائي للزمالك لا يتحكم في قراراتي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لادارة الكرة المصرية، ان انتماءه لنادي الزمالك لا يتحكم ولا يسيطر على عمله بالجبلاية. 

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية أنه لا يلتفت للانتقادات ويواصل العمل لخدمة الكرة المصرية، قائلا: "هعمل الصح ولن ألتفت للانتقادات".

وتابع أن انتماءه للزمالك مع أصدقائه فقط ولكن ليس في عمله وإدارته للكرة المصرية، ولا يتحكم انتمائي للزمالك في قرارات الاتحاد.

وشدد على أن كل رؤساء اتحاد الكرة ينتمون للأهلي والزمالك، لأنهم كبيرا الكرة المصرية، فمن الطبيعي أن ينتمني العضو أو الرئيس للقطبين ولكن انتماءه لا يؤثر على قراراته.

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الجنايني: "هعمل الصح" وانتمائي للزمالك لا يتحكم في قراراتي

منذ ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

صاحب فندق مستضيف للعائدين يكشف أوضاعهم مع العزل الصحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي