فيديو غناء إليسا داخل منزلها يحقق أكثر من مليوني مشاهدة

نشرت الفنانة اللبنانية، إليسا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" والتي شاركتها فيه النجمة هيفاء وهبي.





و ظهرتا من منزلهما عبر اتصال الفيديو، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.





وفي الفيديو تتحدث إليسا إلى وهبي عبر الـ"Video Call"، وتظهر رسالة في بداية المقطع تتضمن جملة "منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب"، ويشارك أيضا في المقطع عدد من الأشخاص عبر الاتصال المرئي.





هذا وحققت الأغنية وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، حوالي مليوني مشاهدة خلال يومين فقط وحتى كتابة هذا الخبر.



