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فتحي والسعيد في مرمى السوشيال ميديا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:17 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

حظى عبد الله السعيد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز وزميله المنضم حديثا للفريق بنصيب كبير من الانتقالات اللاذعه من جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا".



الحرب تشتعل بتوقيع عبد الله السعيد للزمالك

البداية جاءت من عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي وتحديداً في موسم 2018 عندما قام الاعب بالتوقيع لنادي الزمالك الغريم التقليدي عقب إنتهاء تعاقده مع النادي الأحمر ليقوم رواد التواصل الاجتماعي من جمهور القلعة الحمراء بمهاجمة الاعب قبل أن يتدخل ترك آل الشيخ وزير الترفيه السعودي ورئيس الأهلي الشرفي بحل الأزمة وبالفعل جدد الاعب للفريق ومن ثم قامت إدارة النادي بعرضه للبيع.



رحيل أحمد فتحى عن الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً رحيل لاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد فشل مفاوضات الطرفين في الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد القائد الدولي لمدة موسمين.



أحمد فتحي يكرر مشاهد عبد الله السعيد

أزمة عبد السعيد السابق ذكرها مع الأهلي شارك فيها أحمد فتحي إلا أنه لم يوقع للزمالك آنذاك بعد تدخل ترك آل الشيخ الرئيس الشرفي للفريق الأحمر.



الأزمة تكررت في الموسم الجاري بعدما رفض أحمد فتحي التجديد للنادي الأهلي وفضل الرحيل لفريق بيراميدز لتنقلب مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدين لرحيل الجوكر هم صفوف القلعة الحمراء باعتبارها نهاية عادلة للطرفين وبين مهاجمين بشدة لطريقة رحيل الاعب بسبب المال لتنهال سيول من الانتقادات الاذعه التي أثارت غضب الاعب الذي أعلن بيراميدز ضمه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل

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