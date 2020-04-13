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وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"
الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:34 ص
صرح وكيل أعمال الممثل البريطاني الشهير، تيم بروك تايلور، بأن الأخير توفي صباح الأحد بمرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وكانت تيم بروك تيلور جزء من مجموعة "فوتلايتس" بجامعة كامبريدج، وهي أرض خصبة لعدة أجيال من المواهب الكوميدية البريطانية، ثم اقتحم الكوميديا الإذاعية والتلفزيونية في ستينيات القرن الماضي إلى جانب أعضاء "مونتي بايثون" المستقبليين جون كليز وغراهام تشابمان.
وشكل البرنامج البريطاني الكوميدي، "ذا غوديز" نقطة تحول في مسيرة بروك تايلور الفنية، إذ كان أحد أضلاع ثلاثي يضمه إلى جانب غرايم غاردن وبيل أودي، وانطلق عرضه من السبعينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان الأخرى.