وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"





صرح وكيل أعمال الممثل البريطاني الشهير، تيم بروك تايلور، بأن الأخير توفي صباح الأحد بمرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.





وكانت تيم بروك تيلور جزء من مجموعة "فوتلايتس" بجامعة كامبريدج، وهي أرض خصبة لعدة أجيال من المواهب الكوميدية البريطانية، ثم اقتحم الكوميديا ​​الإذاعية والتلفزيونية في ستينيات القرن الماضي إلى جانب أعضاء "مونتي بايثون" المستقبليين جون كليز وغراهام تشابمان.



