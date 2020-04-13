أحمد العوضي ينشر صورة جديدة له من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها في كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة.





وعلق العوضي، على الصورة قائلا: "الاختيار.. هشام عشماوي"، في إشارة منه إلى الشخصية التي يجسدها.