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أحمد العوضي ينشر صورة جديدة له من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها في كواليس تصوير مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة.

وعلق العوضي، على الصورة قائلا: "الاختيار.. هشام عشماوي"، في إشارة منه إلى الشخصية التي يجسدها.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: طمنور الدنيا وهتكسر رمضان باعمالك الجميلة".

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" إياد نصار، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، عابد عناني، أحمد وفيق، محسن صبري.

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