منسقة الطوارئ بمحافظة عدن اليمنية تتحدث لــ"الفجر" حول جائحة فيروس كورونا ببلادها

تحدث الدكتورة نهلة محمد عبدالله عريشي منسقة الطوارئ في محافظة عدن اليمنية، حول جائحة فيروس كورونا Covid 19.









وعلقت نهلة عريشي في تصريحات خاصة لــ الفجر"، على حديث منظمة الصحة العالمية حول تنباها بحدوث كارثة في اليمن وسوريا رغم اعلانها من قبل خلوها من فيروس كورونا، حيث قالت بالنسبة لجائحة فيروس كورونا Covid 19، وتوقعات منظمة الصحة العالمية حول الوضع في اليمن، وأنه قد يكون كارثي، هذا الكلام مبني على أساس اننا منذ ٢٠١٥ نحن نعيش تحت تأثير الحرب وتبعاتها، والتي شملت تدهور في البنية التحتية وكذلك أثرت على الخدمات الصحية، وأرهقت اليمن خلال فترة الحرب بعدد من الأمراض الوبائية مثل الكوليرا والديفثيريا وحمى الضنك والحصبة وأمراض سوء التغذية.









وأضافت بأنه في ظل نقص في الكادر الصحي في القطاع الحكومي نتيجة لتقاعد البعض الذي لم يصاحبه توظيف للخربجين الجدد، إلى جانب نزوح المواطنين من مناطق الصراع إلى المناطق الخالية من النزاع، هذا شكل عبئ على المرافق الصحية في المدن المحررة في الوقت الذي لم يقابله زيادة توسعية في المرافق الصحية التي ظلت تشتغل بالامكانيات السابقه بل وأدنى من ذلك ، كل هذا أعطى الانطباع أنه قد يكون الوضع كارثي، إلى جانب ما نراه اليوم بأعيوننا الوضع في دول رائدة في القطاع الطبي تعاني من زيادة عدد الحالات والوفيات

ومعاناتها في قلة وسائل الحماية الشخصية .









وقالت إن اعلان خلو اليمن من الكوليرا أو بالأصح تأخر ظهور الحالات ، قد يكون هذا لأن حركة الملاحة الجويه محدودة وعدم وجود الرحلات السياحية إلى الخارج .





الاستعدادت



