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منسقة الطوارئ بمحافظة عدن اليمنية تتحدث لــ"الفجر" حول جائحة فيروس كورونا ببلادها

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:42 ص
الدكتورة نهلة محمد عبدالله عريشي
الدكتورة نهلة محمد عبدالله عريشي
الشحات غريب
تحدث الدكتورة نهلة محمد عبدالله عريشي منسقة الطوارئ في محافظة عدن اليمنية، حول جائحة فيروس كورونا Covid 19.


وعلقت نهلة عريشي في تصريحات خاصة لــ الفجر"، على حديث منظمة الصحة العالمية حول تنباها بحدوث كارثة في اليمن وسوريا رغم اعلانها من قبل خلوها من فيروس كورونا، حيث قالت بالنسبة لجائحة  فيروس كورونا Covid 19، وتوقعات منظمة الصحة العالمية حول الوضع في اليمن، وأنه قد يكون كارثي، هذا الكلام مبني على أساس اننا منذ ٢٠١٥ نحن نعيش تحت تأثير الحرب وتبعاتها، والتي شملت تدهور في البنية التحتية وكذلك أثرت على الخدمات الصحية، وأرهقت اليمن خلال فترة الحرب بعدد من الأمراض الوبائية مثل الكوليرا والديفثيريا وحمى الضنك والحصبة وأمراض سوء التغذية.


وأضافت بأنه في ظل نقص في الكادر الصحي في القطاع الحكومي نتيجة لتقاعد البعض الذي لم يصاحبه توظيف للخربجين الجدد، إلى جانب نزوح المواطنين من مناطق الصراع إلى المناطق الخالية من النزاع، هذا شكل عبئ على المرافق الصحية في المدن المحررة في الوقت الذي لم يقابله زيادة توسعية في المرافق الصحية التي ظلت تشتغل بالامكانيات السابقه بل وأدنى من ذلك ، كل هذا أعطى الانطباع أنه قد يكون الوضع كارثي، إلى جانب ما نراه اليوم بأعيوننا الوضع في دول رائدة في القطاع الطبي تعاني من زيادة عدد الحالات والوفيات 
ومعاناتها في قلة وسائل الحماية الشخصية .


وقالت إن اعلان خلو اليمن من الكوليرا أو بالأصح تأخر ظهور الحالات ، قد يكون هذا لأن حركة الملاحة الجويه محدودة وعدم وجود الرحلات السياحية إلى الخارج .

الاستعدادت

وكشفت الدكتورة نهلة منسقة الطوارئ في محافظة عدن اليمنية ، بالنسبة للاستعدادات قالت منذ اللحظات الأولى بدأ العمل على إجراء فحص درجات الحراره لكل القادمين من خارج البلاد عبر المنافد الجوية والبرية والبحرية بعد تدريب الكادر الصحي في المطارات والموانى والمنافد البرية لمحافظة عدن والمحافظات الأخرى المحررة ، وأخد جميع البيانات للقادمين حول المناطق القادمين منها ومناطق الترانزيت وكل ما يخص إمكانية الاختلاط بأية حاله، وتتبعهم عبر برنامج  الترصد الوبائي وفرق الاستجابة السريعة في حال بدأت تظهر عليهم أية أعراض ساعد في تأخر ظهور الحالات، ومازال العمل جارياً في تدريب الكادر الصحي حول التعريف القياسي للحالات المشتبهه والمحتملة والمؤكدة ةالاعراض والعلامات الفحوصات وآلية مكافحة العدوى والسياسة العلاجية،  ومن ناحية أخرى تجهيز  المراكز العلاجية في المحافظات الجنوبية والمحررة إلى جانب نقاط الفرز والعزل وتزويدها بالاحتياجات الأساسية من معدات وأجهزة طبيه مثل أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الخاصة لاقسام الانعاش، وكل ما يحتاجه مريض ال Covid19، وما يحتاجه الطاقم من وسائل الحماية الشخصية.

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