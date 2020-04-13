راكتيتش يكشف كيف يقضي وقته في الحجر المنزلي

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تحدث اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني عن كيفية قضاء وقته في الحجر المنزلي خلال الفترة الماضية بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.



وقال راكتيتش في تصريحات حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو : "الحقيقة هي أن الأمر يسير بشكل جيد للغاية على الرغم من حقيقة أن هناك بضعة أيام تكون طويلة جداً وصعبة، إلا أنهم يصبحون قصيرين جدًا بعد اللعب مع الفتيات والقيام بالواجبات المنزلية وتناول الطعام والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية".



وأضاف : "إن الأمر ليس سهلاً نحن نستيقظ مبكرا جدا ثم لدينا روتين مشابه لما تفعله البنات في المدرسة، بينما أنا أغتنم الفرصة للقيام بالعمل في صالة الألعاب الرياضية".



وواصل : "ليس هناك وقت معين أقضي خلاله في التدريب، ولكن هذا يعتمد عندما أشرب الكثير من قصب السكر يمكن أن تكون ساعة وربع أو ساعة ونصف، وإذا لم يكن الأمر كذلك عادةً ما يستغرق الأمر حوالي 45 دقيقة".