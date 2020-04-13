راكتيتش يُجيب.. هل يغادر برشلونة في الصيف ؟

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حرص اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني على التحدث عن مستقبله مع الفريق وإمكانية رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وقال راكتيتش في تصريحات حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو : "‏أظهرت في السنوات الخمس الماضية أنه يمكنك دائمًا الاعتماد علي، ومن المؤكد أنني قدمت العديد من التفضيلات للزملاء والمدربين وأثبتت أنه يمكنهم دائمًا الاعتماد علي".



وأضاف : "‏لطالما قلت أنه سيكون حلما عظيما أن أرتدي قميص اشبيلية مرة أخرى والجميع يعرف ذلك، لكن هذا ليس قراري فقط".



وتابع عن مفاوضات إشبيلية : "‏مونشي والجميع هناك لديهم هاتفي، ولكن لم يتصلوا بي بعد".