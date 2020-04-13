Advertisements

الجنايني: لا أفكر في الانتخابات.. هناك من ينتقدني لأغراض شخصية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شيئا فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات".

وتابع :"حب وكره البعض لا يشغلني.. هناك من ينتقدني دون أي أغراض والبعض يقوم بدعمنا من بعيد".

وواصل :"لن أفعل إلا الصواب.. أثق في قدراتي وقدرات المتواجدين في اللجنة وهدفنا تحقيق مصلحة الكرة المصرية".

أخبار تهمك

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

صاحب فندق مستضيف للعائدين يكشف أوضاعهم مع العزل الصحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 4 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ يوم

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. عقار يعالج فيروس كورونا خلال 5 أيام(فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:25 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

09:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي