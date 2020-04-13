الجنايني: لا أفكر في الانتخابات.. هناك من ينتقدني لأغراض شخصية

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شيئا فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات".





وتابع :"حب وكره البعض لا يشغلني.. هناك من ينتقدني دون أي أغراض والبعض يقوم بدعمنا من بعيد".



