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الجنايني: لا أفكر في الانتخابات.. هناك من ينتقدني لأغراض شخصية
الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:56 ص
الفجر الرياضي
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنه لا يفكر إلا تحقيق مصلحة الكرة المصرية، ولن يخوض الانتخابات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن من أكثر المحظوظين واللجنة بالكامل لأننا لا نريد شيئا فنحن لا نفكر في دخول الانتخابات".
وتابع :"حب وكره البعض لا يشغلني.. هناك من ينتقدني دون أي أغراض والبعض يقوم بدعمنا من بعيد".
وواصل :"لن أفعل إلا الصواب.. أثق في قدراتي وقدرات المتواجدين في اللجنة وهدفنا تحقيق مصلحة الكرة المصرية".