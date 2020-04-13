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ريال مدريد يضحي بـ"مارسيلو"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:31 ص
مارسيلو
مارسيلو
الفجر الرياضي

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التضحية بمارسيلو ظهير أيسر الفريق بسبب تراجع مستواه في آخر موسمين، وفقدانه للمركز الأساسي لصالح فيرلاند ميندي هذا الموسم.

 

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يمنع مارسيلو من الرحيل في حال طلب اللاعب مغادرة النادي هذا الصيف.

 

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يعارض رحيل اللاعب صاحب الـ31 عاماً ولن يعقد مهمة اللاعب بالرحيل ولكن النادي حريص جداً على إستمراره الموسم المقبل.

 

وأشارت الصحيفة الى أن ريال مدريد لا يرغب بالبحث عن لاعب بديل في حال رحيل مارسيلو، لذلك يفضّل النادي بقاء اللاعب الموسم المقبل، علماً أن عقده ينتهي في 2022.

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