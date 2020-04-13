ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

حدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني خلفاء البرازيلي كاسيميرو في الميركاتو الصيفي المقبل.

عنونت صحيفة آس الإسبانية غلافها الرسمي "البحث عن استنساخ كاسيميرو" مشيرة إلى أن زيدان يريد لاعب خط وسط في الملعب مع مزيد من العضلات، مشابه في مركز لعب البرازيلي الذي لا يوجد له بديل.

لذا، فإن ريال مدريد رصد 3 لاعبين كخلفاء لكاسيميرو وهم، لاعب رين، إدواردو كامافينجا 17 عاماً، ويبلغ سعره 37.5 مليون يورو أما اللاعب الثاني، نجم تشيلسي، الفرنسي نجولو كانتي 29 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو بينما اللاعب الثالث، لاعب ليل بوباكاري سوماري 21 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية 24.5 مليون يورو.