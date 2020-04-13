Advertisements

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إصابة حالتين بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.

 

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية بالصين، في بيان رسمي، إنه تم اكتشاف الحالة الأولى في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير.

 

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن السلطات الصينية، رصدت الحالة الثانية في إقليم شنشي بمزرعة صغيرة اشترت 49 خنزيرا من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا بسبب التفشي.

 

وكانت السلطات الصينية، أعلنت أنه تم إرسال خبراء إلى الإقليمين لإجراء فحوصات خاصة والكشف عن مدى انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الصينية، 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس/ آذار الماضي.

 

ويذكر أن فيروس حمى الخنازير الأفريقية يتميز بقدرته العالية على التحمل والعيش لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء، وحتى في منتجات لحم الخنزير المجففة أو المعالجة. وتشبه سلالة الفيروس التي اكتشفت في الصين السلالة التي أصابت الخنازير في شرق روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حاليا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمى خنازير افريقية الفيروس كورونا الصين اصابة حالتين

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الزراعة الصينية تدعو للقضاء على حمى الخنازير سريعًا

الصين تعدم 38 ألف خنزير بسبب انفلونزا الخنازير

الصين تعلن ظهور بؤرة جديد لإنفلونزا الخنازير الإفريقية في مزرعة بإقليم سيتشوان

الصين تعلن عن 4 بؤر جديدة لحمى الخنازير الأفريقية

الصين تبلغ عن 4 بؤر جديدة لانفلونزا الخنازير

الصين تبلغ عن 4 بؤر جديدة لانفلونزا الخنازير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي