كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

أكدت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إصابة حالتين بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمي قانسو وشنشي.

وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية بالصين، في بيان رسمي، إنه تم اكتشاف الحالة الأولى في إقليم قانسو في شاحنتين كانتا تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منقين مع نفوق ثلاثة خنازير.

وقد أفادت وكالة رويترز، بأن السلطات الصينية، رصدت الحالة الثانية في إقليم شنشي بمزرعة صغيرة اشترت 49 خنزيرا من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرا بسبب التفشي.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت أنه تم إرسال خبراء إلى الإقليمين لإجراء فحوصات خاصة والكشف عن مدى انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الصينية، 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد بزيادة عن 99 حالة قبل يوم، فيما يمثل أعلى عدد من الإصابات منذ الإعلان عن 143 حالة إصابة في الخامس من مارس/ آذار الماضي.

ويذكر أن فيروس حمى الخنازير الأفريقية يتميز بقدرته العالية على التحمل والعيش لفترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء، وحتى في منتجات لحم الخنزير المجففة أو المعالجة. وتشبه سلالة الفيروس التي اكتشفت في الصين السلالة التي أصابت الخنازير في شرق روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حاليا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.