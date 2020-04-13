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راكيتيتش ينفجر: ليست كيسا من البطاطس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:21 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
الفجر الرياضي

انفجر إيفان راكيتيتش نجم برشلونة الإسباني في وجه الجميع داخل الفريق الكاتالوني، مؤكداً أنه لا يريد أن يكون مجرد عملة أو سلعة تباع وتشترى.

 

تصدرت صورة راكيتيتش الغلاف الرسمي لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تجت عنوان "سأقرر مستقبلي".

 

وقال راكيتيتش: "أريد أن أكون في المكان حيث يتم تقديري فيه، إذا كان هنا في برشلونة سأكون مسروراً، إذا لم يكن كذلك فسيكون في مكان آخر.. لا أريد أن أكون مجرد عملة وأطلب الاحترام، فأنا لست كيساً من البطاطس".

 

وتابع: "تحدثت مع العديد من الأشخاص حول وضعي هذا الموسم، ولماذا أصبحت ثانوياً؟، لم يتمكنوا من إعطائي شرحاً أو شيء ملموس، يخبرني الجميع أن أشياء تحدث في كرة القدم لا تفهمها، ويجب عليك المضي قدماً".

 

وأوضح: "العام الماضي كان من أفضل مواسمي مع برشلونة، لكن هذا الموسم أنا منزعج من الطريقة التي أعامل بها، فوجئت للغاية، لا أفهم ذلك لكنني سأتقبله، لأن ما أريده هو الأفضل للفريق وزملائي والنادي".

 

ومن جهة أخرى، أكد راكيتيتش أن اللعب بحرارة أغسطس ودون جمهور ليست مشكلة، وبالطبع يود أن يلعب مع فريقه في ملاعب يوجد فيها جماهير.

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