نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.





وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.





وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.





فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.





ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.





وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.









وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1647 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 335 مخالفة تجاوز السرعة المقررة (89) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير " (11) دراجة نارية مخالفة (14) مخالفة شروط الترخيص.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.









ومن ناحية آخرى، واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) أشخاص لقيامهم بارتكاب (2) قضية "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى، تحويلات غير مشروعة".



