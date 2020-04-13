"My Mine".. بهذه العبارة تسخر بسنت شوقي من حنين حسام عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "شوقي" في هذه الصورة برفقة خطيبها الفنان محمد فراج مرتديان زي هندي.وكتبت "شوقي" على هذه الصورة: "My mine"، وذلك لتسخر على ما افتعلته اليوتيوبر حنين حسام بنشرها صورا كاتبة عليها كلمات خاطئة باللغة الإنجليزية.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الهندي هياكل منكم حتة زي القمر ربنا يحميكم ويخليكم لبعض قمرات.