بيراميدز صائد نجوم الأهلي والزمالك (تقرير)

خرج بيراميدز بمفاجأة كبيرة، حيث أعلن انتقال أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد أن تواردت أخبار عن صرف نظر بيراميدز عن التعاقد مع الجوكر.

وينضم أحمد فتحي صاحب الـ35 عاما إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد أن ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

نادي بيراميدز بانضمام فتحي أصبح يملك 12 لاعبا في صفوفه من نجوم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بواقع 6 من كل قطب.

قبل عدة شهور أعلن بيراميدز ضم عبدالله السعيد في مفاجأة مدوية بعد أن خاض تجربة احترافية، بالإضافة إلى محمد حمدي، عبد الله السعيد، محمد فاروق، جون أنطوي، أحمد حمودي، أحمد فتحي.

فيما ضم عدد من الذين لعبوا للزمالك، وهم، " أحمد الشناوي، علي جبر، عمر جابر، أحمد أيمن منصور، أحمد توفيق، إبراهيم حسن".

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.