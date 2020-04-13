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اليوم.. بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة الغير منتظمة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:06 ص
بوابة الفجر
تبدأ هيئة البريد اليوم الاثنين 13-4-2020 صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي أقرتها الحكومة مؤخرا بناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لمدة 3 أيام للمواطنين المستحقين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم.

 ويتم صرف المنحة من منافذ هيئة البريد وبنك التممية الزراعة والذين يبلغ عدهم 5600 منفد، بالإضافة إلى 600 مدرسة ومركز شباب.


وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه ويتم صرفها للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، وذلك بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الرقم الشخصي للمستفيد.




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