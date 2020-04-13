أكثر من 3 مليون مشاهد عبر الإنترنت لحفل أندريا بوتشيلي



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بوتشيلي أحيا الحفل في كاتدرائية "دومو دي ميلانو"، بمناسبة عيد الفصح، وتم بثها عبر الإنترنت بجميع أنحاء إيطاليا.



وقالت الصحيفة أن عدد مشاهدي الحفل عبر الإنترنت وصل لـ 3.4 مليون مشاهد، قدم لهم بوتشيلي المتعة والرقي للتسلية في ظل الحجر الصحي المفروض على البلاد.



وتولى مهمة البث موقع يوتيوب، حيث تم بث فعاليات الحفل المميز، بطريقة البث الحي، وشاركه مغني من مرنمي الكاتدرائية هو "إيمانويل فينيلي".



أحيا المغني الأوبرالي الشهير أندريا بوتشلي حفل أوبرالي بطابع خاص لملايين الإيطاليين الباقين بمنازلهم بسبب الحجر الصحي.