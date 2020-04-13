كاتي بيري تحتفل بعيد الفصح بإطلالة الأرنب



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهرت بها كيتي بيري مرتدية لزي أرنب عيد الفصح، وكانت ظاهرة عليها آثار الحمل.



وتنتظر كيتي بيري مولودها الأول من خطيبها النجم الكبير أورلاندو بولم، الذي من المفترض أن يتزوج منها خلال عام 2020.



وكانت الصورة من داخل منزل كيتي بيري، الذي تقضي به حاليا ساعات العزل الذاتي تجنبا للاصابة بفيروس كورونا المستجد.



نشرت النجمة كيتي بيري صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع أنستجرام، كشفت من خلالها كيف احتفلت بعيد الفصح لهذا العام.