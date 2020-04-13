برنامج Saturday Night Live يشهد الظهور الأول لتوم هانكس بعد كورونا



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهر بها هانكس بلوك جديد، تخلص به من شعره، وذلك خلال حلوله كضيف على الحلقة الجديدة من برنامج Saturday Night Live عبر الانترنت.



وخلال ظهوره بالبرنامج، سخر هانكس من اصابته بفيروس كورونا، ووصفها بأنها زادت من شعوره كأب أمريكي أكثر من أي وقت مضى.



وفسر هانكس ذلك بقوله أنه كأب أمريكي، شعر بأن مزيدا من الأشخاص أصبحوا ينفرون من الاقتراب منه والبقاء بجانبه بعد كورونا.



بلوك جديد، فاجأ النجم الكبير توم هانكس محبيه بالظهور من جديد بعد أزمة اصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم شفائه منه خلال الاسابيع الماضية.