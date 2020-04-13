Advertisements

برنامج Saturday Night Live يشهد الظهور الأول لتوم هانكس بعد كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
بلوك جديد، فاجأ النجم الكبير توم هانكس محبيه بالظهور من جديد بعد أزمة اصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم شفائه منه خلال الاسابيع الماضية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهر بها هانكس بلوك جديد، تخلص به من شعره، وذلك خلال حلوله كضيف على الحلقة الجديدة من برنامج Saturday Night Live عبر الانترنت.

وخلال ظهوره بالبرنامج، سخر هانكس من اصابته بفيروس كورونا، ووصفها بأنها زادت من شعوره كأب أمريكي أكثر من أي وقت مضى.

وفسر هانكس ذلك بقوله أنه كأب أمريكي، شعر بأن مزيدا من الأشخاص أصبحوا ينفرون من الاقتراب منه والبقاء بجانبه بعد كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 13 دقيقة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي