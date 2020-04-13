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بالدقيقة.. تعرف على تأخيرات حركة القطارات اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

وأضافت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. 

كما تهيب الهيئة بجمهور المسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

كما قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتكثيف وتعديل جداول التشغيل لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء  بتعديل ميعاد الحظر ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتي السادسة صباحًا وبما يسمح بتحقيق أقصى تشغيل ممكن على الشبكة خلال الفترة المسموح بها، حيث تم تشغيل عدد ٤ قطارات مكيفة و٢٦ قطار درجة ثانية وثالثة عادية بإجمالي ٣٠ قطار وامتداد مسير عدد ٦ قطارات وبذلك يصبح إجمالي عدد القطارات الشغالة علي خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري عدد ٧٠١ قطار.

وفيما يلي تقدم الفجر مواعيد القطارات بعد تعديلها:

قطار رقم 1921 القاهرة طنطا مكيف موعد قيام 18:00 وموعد الوصول 19:17.

قطار رقم 859 منوف كفر الزيات موعد قيام 18:10 وموعد الوصول 19:30.

قطار رقم 86 نوم القاهرة - اسوان، موعد القيام 18:30 وموعد الوصول 7:35.

قطار رقم 87 نوم اسوان - القاهرة، موعد القيام 17:15 وموعد الوصول6:10.

قطار رقم 623 بنها - منوف، موعد القيام 18:45 وموعد الوصول 19:35.

قطار رقم 837  بنها - ميت غمر، موعد القيام 19:05 وموعد الوصول 20:10

قطار رقم 243  طنطا - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:10

قطار رقم 557  قاهرة - منوف، موعد القيام 17:00 وموعد الوصول 19:10

قطار رقم 689  القاهرة - مديرية التحرير، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:40

قطار رقم 691  القاهرة - وردان، موعد القيام 18:20 وموعد الوصول 19:36

قطار رقم 281  الزقازيق - الإسماعيلية، موعد القيام 17:45 وموعد الوصول 19:40

قطار رقم 912  اسكندرية - القاهرة، موعد القيام 11:30 وموعد الوصول 14:45

قطار رقم 392  المنصورة - الزقازيق، موعد القيام 17:30 وموعد الوصول 19:45

قطار رقم 858  كفر الزيات - منوف، موعد القيام 17:55 وموعد الوصول 19:25

قطار رقم 624   منوف - بنها، موعد القيام 18:40 وموعد الوصول 19:30

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