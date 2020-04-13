شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"

Advertisements

نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك أثناء كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "فرصة ثانية".



وظهرت "صبري" في هذه الصور مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وعلق أحد المتابعين على هذه الصور قائلا: زي القمر والله منورة يا نجمة بموت فيكي.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسيمن صبري مشاركتها في مسلسل "حكايتي" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2019.



وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي" كلا من أحمد صلاح السعدني، أجمد بدرير، وفاء عامر، إدوارد، وأخرون، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطي.