Advertisements

شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها، وذلك أثناء كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "فرصة ثانية".

وظهرت "صبري" في هذه الصور مرتدية فستانا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وعلق أحد المتابعين على هذه الصور قائلا: زي القمر والله منورة يا نجمة بموت فيكي.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسيمن صبري مشاركتها في مسلسل "حكايتي" الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2019.

وشارك في بطولة مسلسل "حكايتي" كلا من أحمد صلاح السعدني، أجمد بدرير، وفاء عامر، إدوارد، وأخرون، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطي.
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"
شاهد.. ياسمين صبري من كواليس مسلسل "فرصة ثانية"

أخبار تهمك

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ أقل من ساعتين

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي