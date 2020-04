بكلمات مؤثرة.. مها أحمد تواسي دنيا عبدالعزيز في وفاة والدتها

View this post on Instagram

البقاء لله انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله الام الحنونه البشوشه اللى كانت محتضنه كل الفنانين صغيرا وكبيرا جودى والدة الفنانه دنيا عبد العزيز ربنا يرحمها ويصبرك ويقويكى على بعدها ياحبيبتى