بكلمات مؤثرة.. مها أحمد تواسي دنيا عبدالعزيز في وفاة والدتها

نعت الفنانة مها أحمد والدة صديقتها دنيا عبد العزيز، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشرت مها صورة لدنيا مع والدتها الراحلة، وعلقت على الصورة قائلة :"البقاء لله إن لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الأم الحنونة البشوشة اللى كانت محتضنة كل الفنانين صغيرًا وكبيرًا جودى والدة الفنانه دنيا عبد العزيز ربنا يرحمها ويصبرك ويقويكى على بعدها ياحبيبتي".وفي سياق آخر،تشارك الفنانة دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل"البرنس"، وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي،بطولة محمد رمضان،بدرية طلبة،إنعام الجريتلي،عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر.