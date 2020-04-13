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أحمد فتحي ضيف شرف مسلسل "عمر ودياب"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يخوض الفنان أحمد فتحي السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل "عمرو دياب" مع الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر.


يُشار أن مسلسل"عمرو دياب"من تأليف فاروق هاشم،ومصطفى عمر، بطولة علي ربي،محمد محمود، مصطفى خاطر،نهال عنبر،محسن منصور،إنتاج سينرجى، ويعد التعاون الأول بين علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية.

وفي سياق آخر،يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فتحي السينمائية فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، وهو بطولة مي كساب،محمد سلام، بيومي فؤاد،طارق الإبياري، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فتحي الدرامية مسلسل "اللعبة"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني،تأليف فادي أبو السعود، بطولة شيكو،هشام ماجد،محمد ثروت،مي كساب،ميرنا جميل.

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