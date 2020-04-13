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ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ من والدها: "أنت مجرد اسم على البطاقة ومالناش صلة بيك" (فيديو)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:43 ص
ابنة محمد شومان
ابنة محمد شومان
نشرت لوجين شومان، ابنة الممثل الهارب محمد شومان، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتحدث فيه البيان الذي أصدره والدها من مصر.

وقالت ابنة محمد شومان في مقطع الفيديو: "أنا لوجين شومان ابنة محمد شومان اللى أصدر بيان النهاردة بيناشد السلطات أنهم ينقذوا أسرته اللى بيموتوا بالبطئ.. وأنهم يفرجوا عن أخويا من غير أي شروط".

وتابعت ابنة محمد شومان: "الأول عاوز أعلق على أننا مش أسرتك علشان أنت مجرد اسم على البطاقة، وإحنا مالناش صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين، وابنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته".

وأضافت ابنة الممثل الهارب: "انت مش رب أسرتنا، احنا رب أسرتنا أمنا، انت مش مسؤول عننا، ولا مسؤول مننا، مش من حقك تطلع تتكلم بلسانا.. أنت بتتكلم عن أخوك وابنه بس مالكش دعوة بينا، وبيتحقق معاه علشان يتأكدوا أنه ما فيش صلة بيك تماما، وهيطلع.. ماتدخلش أرجوك".

واستكملت لوجين محمد شومان كلماتها في الفيديو موجهة رسالة إلى والدها الهارب قائلة: "لو عاوز تعمل صورة الأب، اللي هو عاوز ينقذ أولاده، انزل وواجه ده بنفسك، بس ماتبقاش قاعد في بلد تانية وتتكلم باسمنا".

ووجهت الفتاة رسالة للسلطات: "حاولنا نشيل اسمه، ونرفع قضايا بس ماعرفناش، وبنوجه رسالة للسلطات لو هم يعرفوا يساعدونا نعمل ده، خليكوا معانا، احنا بنحاول".

وعاودت توجيه رسالتها لـ"محمد شومان"، قائلة: "أرجوك ماتتكلمش بلسانا، وماتطلعش بيانات، انت بتعمل ده بس علشانك.. بتتكلم عن فيلم وبتعمله له دعايا على قفانا.. مش عارفة أقولك إيه الحقيقة.. أنت بتقول إن احنا بنموت بالبطئ، ووجوده أذى لينا، احنا موجودين هنا بإرادتنا، مافيش أذى من الدولة علينا، وجودك هو الأذى الوحيد في حياتنا.. إحنا هنا علشان عاوزين نفضل هنا ومن غيرك".

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محمد شومان الممثل الهارب محمد شومان ابنة محمد شومان

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