أزمة العقود تطارد ريال مدريد

ضربت أزمة تجديد العقود، نادي ريال مدريد وذلك للرباعي سيرجيو راموس، وكريم بنزيما، وخاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز، عقب الانتهاء من حسم ملف تخفيض الرواتب في النادي، إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاهتمام الأكبر لمسؤولي النادي هذه الأيام، هو البحث عن طريقة مرضية لترتيب إجراءات تجديد العقود للرباعي، لأن بعض اللاعبين يرغب في الاستمرار في النادي حتى الاعتزال، رغم ان قانون النادي لا يسمح بذلك.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب للتمديد موسمين إضافيين، مع زيادة راتبه، بينما اعتاد النادي على التجديد لموسم واحد فقط مع اللاعبين الكبار.

ويهدف راموس إلى الاعتزال في ريال مدريد، حيث أشار في وقت سابق إلى أنه من الممكن أن يلعب مجانًا بقميص الريال، وذلك بعد ما أثير عن إمكانية انتقاله لنادٍ صيني.

وفي وضع كريم بنزيما، أوضح التقرير، أنه لن يتم النظر في تجديد عقده بعد، حيث سبق وتم التمديد له منذ فترة قريبة، حتى صيف 2022، وحصل على التعديل المناسب في عقده الجديد.

أما الثنائي خاميس رودريجيز، ولوكاس فاسكيز، فينتهي تعاقدهما بنهاية الموسم المقبل.

ويعتبر رودريجيز، أقرب الراحلين عن ريال مدريد، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، إذ يمكن تضمينه في إحدى الصفقات التي يحتاجها الريال.

وكان ريال مدريد، قد قرر تخفيض رواتب لاعبيه، بنسبة 20%، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية بسبب فيروس كورونا المستجد.