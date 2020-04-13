رين يرفض انتقال نجمه لريال مدريد

رفض نادي رين الفرنسي التفريط في إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق في الصيف المقبل رغم سعي نادي ريال مدريد الإسباني لضم صاحب الـ17 عامًا.

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن أن رين يدرك جيدا اهتمام ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان بالتعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن جوليان ستيفان المدير الفني لرين يريد الاحتفاظ باللاعب لمدة عام آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان يراهن على إدواردو ويستعد لدفع مبلغ 60 مليون يورو مقابل التعاقد معه.