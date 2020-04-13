مارسيل خليفة يروي رحلة نجله مع فيروس كورونا (صورة)

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نشر الفنان مارسيل خليفة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهر "خليفة" في هذه الصورة برفقة ابنه كاشفًا عن شفاءه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب قائلا: "كم نحبّكم إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي، أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".



وتابع قائلا: "لقد اجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالڤيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الانسان. بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتدّ بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنّا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء "الحب" الممزوج بالموسيقى".



وأضاف قائلا: "ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل الى عادات ألفناها سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها إمرأة تخاطبها شعراً وثورة تشرب نخبها خمراً كل شيء كان يتسلّل إلى ليلنا القلق، الشك، السؤال، الغبار، الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش".



واختتم عبراته قائلا: "شكرا للكل في القارات البعيدة وشكرا للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن، ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلا فتح الأجواء لنلتقي سويّة من جديد وكم نحبكم".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ونحن نحبكم ونحب فنكم وانسانيتكم، وفي غاية الشوق دائما لسماع ابداعكم حمدلله على سلامة رامي خليفة.