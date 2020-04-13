Advertisements

مارسيل خليفة يروي رحلة نجله مع فيروس كورونا (صورة)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان مارسيل خليفة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر "خليفة" في هذه الصورة برفقة ابنه كاشفًا عن شفاءه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب قائلا: "كم نحبّكم إلى الأصدقاء الكُثُرْ المنتشرين على هذه البسيطة أقول لكم البارحة في عيد القيامة وبعد شفاء ابني رامي، أقدمنا إلى ميل غريزي فينا إلى عيش معنى القيامة بعد شهر من القلق المضني".

وتابع قائلا: "لقد اجتاز رامي خليفة الأيام الصعبة وشفي من إصابته بالڤيروس والذي هو جزء من الطبيعة ويشارك هذه الحقيقة مع الانسان. بهذا الصمت وبهذا الحجِر وبهذه العزلة وبالوقت الذي امتدّ بنا طويلاً قرابة الشهر كما لو كنّا في حلم أو أنني الآن أروي حلماً وليس حقيقة عشناها وكان السبيل للشفاء هو دواء "الحب" الممزوج بالموسيقى".

وأضاف قائلا: "ما كان أسرع الملل الذي كان يتسلل الى عادات ألفناها سهرة على وتر أو دمعة في العتمة نذرفها إمرأة تخاطبها شعراً وثورة تشرب نخبها خمراً كل شيء كان يتسلّل إلى ليلنا القلق، الشك، السؤال، الغبار، الديار وبقية خيوط عالقة في ذيل النهار الطويل الطويل الطويل في الفضاء الموحش".

واختتم عبراته قائلا: "شكرا للكل في القارات البعيدة وشكرا للكل في الجزيرة الكبيرة التي نعيش فيها الآن، ونلتقي بفرح غامر مع العائلة الصغيرة والكبيرة والأصدقاء وننتظر ربما طويلا فتح الأجواء لنلتقي سويّة من جديد وكم نحبكم".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ونحن نحبكم ونحب فنكم وانسانيتكم، وفي غاية الشوق دائما لسماع ابداعكم حمدلله على سلامة رامي خليفة.

أخبار تهمك

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و نصف

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي