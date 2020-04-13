Advertisements

فكرة مجنونة لاستكمال الدوري الإنجليزي في ملعب واحد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:55 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات

يسعى الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لاستخدام ستاد ويمبلي ومركز سانت جورج بارك الرياضي، في المساعدة على استكمال ما تبقى من مباريات موسم الدوري الإنجليزي.

 

وجاء في تقرير صحيفة تايمز نقلا عن مصدر وثيق الصلة بالأمر، أن ويمبلي يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم، في إطار الحد من التنقل بين المقار عند تخفيف القيود المفروضة حاليا، مضيفا أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا الوقت.

 

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا، 13 مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى، وتبقى عودة المباريات مرهونة بموافقة السلطات الصحية والحكومية.

 

وقال المصدر "عندما يتسنى لنا معرفة مدة الإغلاق وآليات الحركة سيكون بوسعنا النظر في الخيارات الممكن تطبيقها".

 

وأضاف التقرير أن سانت جورج بارك، وهو المركز الوطني لكرة القدم في انجلترا وبه فندق يضم 228 غرفة و13 ملعبا، خمسة منها مجهزة بالأضواء الكاشفة، يمكن استخدامه كمركز تدريب تحت الحجر الصحي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ملعب ويمبلي ليفربول الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

انتهاء أعمال تركيب مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش (صور)

منذ ساعة الا ربع

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

3 مؤشرات تؤكد رفض كريستيانو رونالدو العودة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد مساهمة ناصف ساويرس في شراءه.. 8 معلومات عن نادي أستون فيلا الإنجليزي

في مباراة مجنونة.. التعادل يحسم قمة ليفربول وبايرن ميونخ في الآنفيلد

ستيرلينج يسجل الهدف الثالث للسيتي في شباك توتنهام بمباراة مجنونة (فيديو)

بعد انتقال "تريزيجيه" إليه.. كل ما تود معرفته عن نادي أستون فيلا

كلوب يكشف عن أزمة مجنونة تواجه ليفربول في دوري الأبطال

مقترح جديد لإعادة الحياة لبطولة دوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

11:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي