تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية في تونس، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 31 وفاة.
كام سجلت السلطات الصحية التونسية، 22 إصابة
جديدة بفيروس بالفيروس ليترفع العدد إلى 707 إصابة، وفقًا
لقناة سكاي نيوز عربية.
ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات
مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية
ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة. ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة
متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان
الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال
الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات
مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية
ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة
متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان
الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال
الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
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