تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 31 وفاة.

كام سجلت السلطات الصحية التونسية، 22 إصابة جديدة بفيروس بالفيروس ليترفع العدد إلى 707 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.



