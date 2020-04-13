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"خليك في البيت".. أغنية جديدة تجمع بين كريم أبو زيد وعلاء مناع

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد الفنان كريم أبو زيد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "خليك في البيت"، وهي من كلمات علاء مناع، ألحان أحمد البرازيلي،توزيع محمود يحيى،ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر،طرح كريم أبو زيد أغنية "فكك من الناس"،وهي من كلمات أحمد عرفان،ألحان كريم أبو زيد،توزيع أشرف أبو زيد.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم أبو زيد الدرامية مسلسل "ابن أصول" وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد،بطولة حمادة هلال،سوزان نجم الدين،آيتن عامر،محمد نجاتي،فراس سعيد، إيناس كامل.

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