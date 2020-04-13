صلاح عبدالله يمازح بناته وأزواجهم عبر "إنستجرام"

نشر الفنان صلاح عبد الله مجموعة من الفيديوهات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر "عبد الله" في هذه الفيديوهات يمازح بناته وأزواجهم بفيديوهات ساخرة عبر ''التيك توك".وكتب "عبد الله" قائلا: "مع بناتي وأجوازهم بعد التعقيم السليم ومحاولة للفرفشة، ويارب أحلى صباح من جوا قلب صلاح نهدى بقا ونرتاح والكابوس ينزاح".وتابع قائلا: "صلاح عبدالله، دنيا صلاح عبد الله، شروق صلاح عبد الله".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أحلى عيلة لأجمل عم صلاح عبد الله في الدنيا بنموت فيك يا فنان، وانت اللي بتدينا دايما بريق من الأمل للحياة.