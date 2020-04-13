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نجوم الهلال السعودي يعرضون تخفيض رواتبهم إلى النصف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:14 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
الفجر الرياضي
كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين عن تقديم لاعبيه مبادرة تتمثل بخفض رواتبهم الشهرية بنسبة 50%، خلال فترة تعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

ذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "المبادرة تأتي من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب هذه الجائحة، التي ألقت بظلالها على الحركة العامة والرياضية من حول العالم".

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن إدارة نادي الهلال كانت قد بدأت المفاوضات مع لاعبي فريقها والأجهزة الفنية والإدارية قبل أيام قليلة، من أجل الخصم من رواتبهم طوال استمرار أزمة كورونا.
وثمنت إدارة النادي العاصمي المبادرة التي تعكس مدى استشعار أعضاء فريق كرة القدم بالنادي للمسؤولية، وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

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