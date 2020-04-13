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إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها اليوم الاثنين، بوفاة أحد كبار الحاخامات في إسرائيل السابقين توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "من المؤسف أن الحاخام باكشي - دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه".

 

وقد سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، 11145 حالة إصابة و103 حالات وفاة حتى الأحد.

 

 وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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